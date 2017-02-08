Власти Чжэнчжоу потратят $1,4 млрд на сохранение культурных памятников

Пекин, , 14:17 — REGNUM Власти столицы китайской провинции Хэнань г. Чжэнчжоу сообщили о намерении построить 75 охраняемых парков, которые позволят сохранить памятники культуры, расположенные в черте города. В период с 2017 г. по 2020 г. на данную статью расходов из провинциального бюджета будут выделены более 9,5 млрд юаней ($1,4 млрд).

Строительство первых 17 парков начнется уже весной 2017 г. Общая площадь парков составит 33 млн кв. метров. По словам представителя городской администрации по вопросам сохранения культурного наследия, создание парков позволит расширить свободное пространство и улучшить экологическую обстановку в городе, пишет «Сина синьвэнь».

Чжэнчжоу входит в список так называемых «8 древних столиц», на территории города расположены более 10 тыс. исторических памятников архитектуры, шесть их которых входят в единый государственный список защиты памятников КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Государственное управление по делам культурного наследия КНР опубликовало заявление, согласно которому в Китае были серьезно повреждены или уничтожены сразу несколько объектов национального наследия.