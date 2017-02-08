‍Стивен Кинг анонсировал выход первого романа, написанного вместе с сыном

Литературное произведение можно будет купить на книжной выставке, которая пройдёт в конце мая

Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что его сын Оуэн успешно подключился к литературной деятельности, и вскоре читатели смогут ознакомиться с их первой совместной книгой «Спящие красавицы», сообщает VistaNews.

В конце весны новый роман появится на крупнейшей выставке книг BookExpo. Директор выставки Макдональд Брайан подтвердил слова писателя.

Напомним, Кинг опубликовал более пятидесяти романов. Многие его произведения экранизированы. Наибольшую известность получили его работы в жанре хоррор («Кладбище домашних любимцев», «Оно», «Худеющий»).

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