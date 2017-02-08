Шварценеггер опубликовал трейлер фильма о трагедии над Боденским озером

Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер опубликовал трейлер художественного фильма «Последствия» об авиакатастрофе над Боденским озером, в котором он исполняет главную роль (роль Виталия Калоева). Видео актёр разместил в своём Facebook.

Столкновение над Боденским озером произошло 1 июля 2002 года недалеко от города Юберлинген (Германия). Столкнулись два самолёта — пассажирский лайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» Москва — Барселона и грузовой самолёт Boeing 757−200PF авиакомпании DHL, выполнявший рейс Бахрейн — Бергамо — Брюссель.

В результате трагедии погиб 71 человек — все пассажиры и члены экипажей, находившиеся в самолётах. Авиакатастрофа произошла по вине диспетчера Петера Нильсена.

В феврале 2004 года Нильсен был убит на пороге своего дома. По подозрению в убийстве арестовали, а затем и приговорили к тюремному сроку Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе жену и двоих детей.