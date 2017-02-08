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Министр обороны Эстонии: Детсады должны быть только эстоноязычными

Культура
Не важно, что ребенок должен сначала заговорить на родном языке, главное – интересы эстонизации нацменьшинств

Таллин, 8 февраля 2017, 11:41 — REGNUM  Все детские сады Эстонии должны быть эстоноязычными, только это приведет к положительному результату по усвоению русскими детьми госязыка. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на заявление председателя входящего в правящую коалицию Эстонии Союза правых партий «Отечество — Республика (IRL), министра обороны Маргуса Цахкну.

В IRL считают, что «залогом получения хорошей работы и образования в Эстонии является владение эстонским языком, а изучение эстонского языка с детского сада дает реальный результат». Аргументируя свою позицию, Цахкна отметил, что «сейчас проблема в том, что многие выпускники гимназий среди русскоязычной молодежи не могут поступить в эстонский университет и необходимым образом продолжить образование». Поэтому он призывает поднять критерии владения эстонским языком и его преподавание.

По его словам, IRL, Центристская партия и социал-демократы договорились в коалиционном соглашении нового правительства, что пропорция русскоязычных гимназий 40/60 в пользу предметов на эстонском языке преподавания сохранится и эта тема не будет обсуждаться. «Однако больше прежнего следует фокусироваться на обучении эстонскому языку, поднять требуемый уровень владения языком для выпускников гимназий, а для этого нужно больше средств. Кроме того, важно, чтобы уже в этом году в Нарве и Таллине заработали Дома эстонского языка. Мы выделили на это в государственном бюджете два миллиона евро», — добавил он.

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