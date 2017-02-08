Как Китайский Новый год отмечают в Петербурге

С 4 по 12 февраля 2017 года в Российско-Китайском бизнес-парке отмечают Китайский Новый год

Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Событие организуется при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Генерального консульства КНР, Китайского делового центра и компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Наступление Китайского Нового Года в «Ленэкспо» празднуют уже в третий раз. Предыдущие два праздника собирались несколько тысяч гостей за два дня.

В течение недели в четырех павильонах «Ленэкспо» развернется масштабное действо, посвящающее в традиции и культуру Китая.

В программе — российско-китайский бизнес-форум, выставка-ярмарка оригинальных товаров, культурная программа из Китая, мастер-классы, лекции и круглые столы, оздоровительная китайская медицина, чайные церемонии, караоке, выступления мастеров китайских промыслов, экспозиции художников двух стран и фотовыставки, а также шоу-уроки китайских поваров и многое другое.

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