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Как Китайский Новый год отмечают в Петербурге

Культура
С 4 по 12 февраля 2017 года в Российско-Китайском бизнес-парке отмечают Китайский Новый год
3 / 21 Мастер-класс по китайской живописи гохуа. Год Петуха
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Мастер-класс по китайской живописи гохуа. Год Петуха

Санкт-Петербург, 8 февраля 2017, 14:55 — REGNUM  Событие организуется при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Генерального консульства КНР, Китайского делового центра и компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

1 / 21 С 4 по 12 февраля в Российско-Китайском бизнес-парке отмечают Китайский Новый год
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
С 4 по 12 февраля в Российско-Китайском бизнес-парке отмечают Китайский Новый год
6 / 21 Китайский фарфор
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Китайский фарфор
7 / 21 Дегустация китайского чая
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Дегустация китайского чая

Наступление Китайского Нового Года в «Ленэкспо» празднуют уже в третий раз. Предыдущие два праздника собирались несколько тысяч гостей за два дня.

10 / 21 Китайский фонарик
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Китайский фонарик
13 / 21 Для гостей прозвучала традиционная китайская музыка
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Для гостей прозвучала традиционная китайская музыка

В течение недели в четырех павильонах «Ленэкспо» развернется масштабное действо, посвящающее в традиции и культуру Китая.

15 / 21 Китайская пианистка Нини Чэнь
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Китайская пианистка Нини Чэнь
18 / 21 Праздничные огни в ресторане Цинь
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Праздничные огни в ресторане Цинь

В программе — российско-китайский бизнес-форум, выставка-ярмарка оригинальных товаров, культурная программа из Китая, мастер-классы, лекции и круглые столы, оздоровительная китайская медицина, чайные церемонии, караоке, выступления мастеров китайских промыслов, экспозиции художников двух стран и фотовыставки, а также шоу-уроки китайских поваров и многое другое.

21 / 21 Традиционная китайская кухня в ресторане ЦИНЬ
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Традиционная китайская кухня в ресторане ЦИНЬ

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regnum author Юлия Карнаева
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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