Актёр сериала «Звездный крейсер «Галактика» скончался от рака в США
Хэтч играл в сериале роль капитана Аполло
Санта-Кларита , США, 8 февраля 2017, 11:03 — REGNUM Американский актёр Ричард Хэтч умер в Санта-Кларита (штат Калифорния, США) на 72-м году жизни от онкологического заболевания, передаёт CNN.
Хэтч был болен раком поджелудочной железы. Актёр несколько недель назад почувствовал ухудшение и был госпитализирован.
Актёр получил известность благодаря съёмкам в американском фантастическом телесериале «Звёздный крейсер «Галактика» в роли капитана Аполло. За эту роль Хэтч был номинирован на премию «Золотой глобус».
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