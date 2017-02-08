Актёр сериала «Звездный крейсер «Галактика» скончался от рака в США

Санта-Кларита , США, , 11:03 — REGNUM Американский актёр Ричард Хэтч умер в Санта-Кларита (штат Калифорния, США) на 72-м году жизни от онкологического заболевания, передаёт CNN.

Хэтч был болен раком поджелудочной железы. Актёр несколько недель назад почувствовал ухудшение и был госпитализирован.

Актёр получил известность благодаря съёмкам в американском фантастическом телесериале «Звёздный крейсер «Галактика» в роли капитана Аполло. За эту роль Хэтч был номинирован на премию «Золотой глобус».

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