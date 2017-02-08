Режиссер «Матильды» просит Генпрокуратуру защитить команду фильма

Москва, , 09:18 — REGNUM В Генеральную прокуратуру России направлены два заявления Алексея Учителя, работающего над художественным фильмом «Матильда». Режиссер просит главу ведомства Юрия Чайку защитить коллектив проекта от угроз, передает 8 февраля радиостанция «Говорит Москва». Как пояснил адвокат режиссера Константин Добрынин, угрозы в свой адрес получают и прокатчики картины, и члены съемочной группы. По этой причине юрист считает необходимым проверить действия общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» на наличие экстремизма. Второе заявление касается депутата Госдумы Натальи Поклонской. «Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их без внимания невозможно», — сказал Добрынин и добавил, что «специфическое понимание российского права», которое демонстрирует депутат, нуждается в правовой оценке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Наталья Поклонская дважды направляла запросы в прокуратуру с просьбой проверить фильм Учителя «Матильда», еще не вышедший на экраны, на предмет оскорбления чувств верующих. Однако в надзорном ведомстве нарушений не выявили.

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