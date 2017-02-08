Среда, 08 Февраля 2017 года
10:01:36 МСК

Названы лучшие режиссеры последних 25 лет

Культура
«Были проанализированы десятки тысяч рецензий»
1 / 2 Кинопленка
Иллюстрация: Soundtracks.fm
Кинопленка

Вашингтон, 8 февраля 2017, 08:58 — REGNUM  Гражданин Соединенных Штатов Америки Ричард Линклейтер возглавил рейтинг лучших режиссеров мира, основанный на оценках фильмов последних 25 лет. Для составления рейтинга, как передает «МИР 24», использовались данные сайта Metacritic, собирающего отзывы различных критиков о фильмах.

«Были проанализированы десятки тысяч рецензий, — говорится в сообщении. — С помощью них выводилась средняя оценка всех фильмов режиссера».

2 / 2 Ричард Линклейтер
Иллюстрация: Makemefeed.com
Ричард Линклейтер

Линклейтер известен работой над фильмами «Отрочество» (лучший фильм XXI века по мнению кинокритиков), «Нация фастфуда», «Пробуждение жизни» и др.

Отметим, что в ТОП-10 также попали Майк Ли, Джафар Панахи, Жан-Пьер Дарденн, братья Коэны, Хирокадзу Корээда, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Педро Альмодовар и Вернер Херцог.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Ротшильды, Рокфеллеры себе не позволяют того, что Мельниченко — Жириновский
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
08.02.17
Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?
ЯкутскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
КалугаРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
08.02.17
СМИ: Губернатор Белгородской области созвал срочную пресс-конференцию
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Николай ПетрушенкоЛукашенко: «Ядерное оружие малой мощности уже создаётся»
МинскБелоруссия Ядерное оружие Политика
NB!
07.02.17
Туман и гололёд: 30 автомобилей попали в аварию в Ставрополе
СтавропольРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
07.02.17
«Отношения с Россией и коррупция – два главных вызова для Украины»
ВильнюсЛитва Реформы на Украине Политика
NB!
07.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРазмежеваться с Россией в атомной энергетике — это чистое безумие: обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
07.02.17
Путин подписал закон, декриминализирующий побои в семье
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
07.02.17
Минпромторг РФ хочет в 2017 году запустить программу поддержки бедных
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
07.02.17
«Мужики, ну что вы делаете?» Аксёнов в шоке от ремонта дорог в Крыму
СимферопольРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
07.02.17
МИД КНР: США не могут позволить себе конфликт с Китаем
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
07.02.17
«СР» в Госдуме берет на контроль ситуацию с нападением на журналиста REGNUM
МоскваРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
The Daily Mail: «в «Юнармию» за год завербовали 42000 детей»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Михаил ДемуринБелоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
ещё главное