Названы лучшие режиссеры последних 25 лет

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Гражданин Соединенных Штатов Америки Ричард Линклейтер возглавил рейтинг лучших режиссеров мира, основанный на оценках фильмов последних 25 лет. Для составления рейтинга, как передает «МИР 24», использовались данные сайта Metacritic, собирающего отзывы различных критиков о фильмах.

«Были проанализированы десятки тысяч рецензий, — говорится в сообщении. — С помощью них выводилась средняя оценка всех фильмов режиссера».

Линклейтер известен работой над фильмами «Отрочество» (лучший фильм XXI века по мнению кинокритиков), «Нация фастфуда», «Пробуждение жизни» и др.

Отметим, что в ТОП-10 также попали Майк Ли, Джафар Панахи, Жан-Пьер Дарденн, братья Коэны, Хирокадзу Корээда, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Педро Альмодовар и Вернер Херцог.