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В развитие образования в Волгоградской области вложат свыше 124 млрд рублей

Культура
Только в текущем году запланировано направить на эту сферу порядка 15 млрд рублей
Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад.1898 Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад.1898

Волгоград, 8 февраля 2017, 08:55 — REGNUM  В текущем году в Волгоградской области на реконструкцию дошкольных организаций во Фроловском, Новоаннинском районах области и Кировском районе Волгограда запланировано почти 70 млн рублей. Всего в текущем году на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей (в частности, строительство новых школ — реализация этого масштабного проекта начата с 2017 года) в рамках областной программы «Развитие образования» будет направлено свыше 1,3 млрд рублей. Такие затраты предусмотрены областной госпрограммой по развитию образования до 2020 года, утвержденной губернатором региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной думы 8 февраля.

Согласно госпрограмме, в текущем году на создание 16 многофункциональных спортивных залов в сельских школах региона запланировано более 23 миллионов рублей, из них 20 миллионов — средства федерального бюджета. Продолжится и реализация проекта по замене старых стеклопакетов в школах и детских садах на современные. В текущем году, как и в прошлом, на эти цели из регионального бюджета планируется направить 150 миллионов рублей.

Также в рамках федеральной программы «Доступная среда» в этом году специальным оборудованием оснастят 16 учреждений образования региона. Объем бюджетных средств на эти цели превысит 48 миллиона рублей, 22,5 миллиона из которых — федеральная субсидия.

Добавим, что на реализацию госпрограммы «Развитие образования» в Волгоградской области на 2014−2020 годы в федеральном, областном и местном бюджетах заложено свыше 124 миллиардов рублей, в том числе 14,8 миллиардов — в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на создание условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования было направлено 29,3 миллиона рублей. На эти средства для нужд 20 образовательных организаций региона приобретено специальное оборудование. За пять лет реализации проекта «Доступная среда» в регионе адаптировано уже более 50% объектов социальной инфраструктуры.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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