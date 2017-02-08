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В Киеве отложили продажу билетов на «Евровидение» из-за скандала с тендером

Культура
Антимонопольный комитет отменил закупку услуг по продаже билетов у компании Concert.ua, ранее выигравшей тендер, поскольку результаты торгов были обжалованы другими участниками

Киев, 8 февраля 2017, 08:24 — REGNUM  Старт продажи билетов на песенный конкурс «Евровидение-2017», местом проведения которого стал Киев, отложен на неопределенный срок из-за отмены Антимонопольным комитетом Украины результатов тендера на закупку услуг у продавца билетов, сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Антимонопольный комитет отменил закупку услуг по продаже билетов у компании Concert.ua, ранее выигравшей тендер, поскольку результаты торгов были обжалованы другими участниками. Заместитель гендиректора телерадиокомпании Павел Грицак выразил надежду, что продажа билетов начнется в феврале.

Он отметил, что в прошлые годы на разных конкурсах продажи открывались по-разному, иногда это происходило и в марте. Ранее билеты должны были начать продавать с 6 февраля.

Исполнительный продюсер конкурса Йон Ола Санд заявил, что его разочаровал перенос даты начала продажи билетов.

Напомним, на «Евровидении-2016», которое проходило в Швеции, победила украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала) с провокационной песней о депортации крымских татар. Таким образом, конкурс этого года пройдет на Украине, в Киеве.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Представитель России, страны, занявшей третье место в 2016 году, выступит сразу в финале.

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Конкурс «Евровидение»
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