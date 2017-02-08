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В Адыгее сменился глава министерства образования и науки

Культура
Бывшая министр перешла на новое место работы

Майкоп, 8 февраля 2017, 00:44 — REGNUM  В министерстве образования и науки Адыгеи произошла смена руководства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 8 февраля, занимавшая этот пост с февраля 2012 года Аминет Хуажева попросилась в отставку. Заявление об уходе от главы ведомства врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов принял накануне.

Как пояснили в пресс-службе, решение об уходе Хуажева приняла по собственному желанию. Это связано с ее переходом на другое место работы. Где именно продолжит свою трудовую деятельность теперь уже бывшая министр, не уточняется.

Имя приемника Аминет Хуажевой уже известно. Временно исполняющим обязанности министра образования и науки республики назначен Анзаур Керашев. До этого он занимал должность проректора по непрерывному образованию и инновационной деятельности — директора Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа Адыгейского госуниверситета.

Глава республики уже поставил перед новым назначенцем приоритетные задачи. Они касаются повышения качества образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. В частности, речь идет о сохранении курса на внедрение инноваций в сфере образований, подготовку высококвалифицированных кадров, выполнении майских указов президента РФ по повышению заработной платы педагогов, переводе школ на обучение в одну смену. Мурат Кумпилов высказал уверенность, что новый министр с поставленными задачами справится.

О новом главе ведомства известно, что он имеет достаточный опыт работы в сфере образования и науки. Анзаур Керашев — доктор экономических наук, профессор. Около 10 лет преподавал в Адыгейском госуниверситете, сначала был доцентом кафедры университета, потом деканом экономического факультета. Также работал в представительном и законодательном органах власти. С 2011 по 2016 года возглавлял комитет Госсовета-Хасэ Адыгеи по образованию, науке, СМИ и делам молодежи.

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