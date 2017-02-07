«Идея сдавать ЕГЭ родителям — идиотская»

Москва, , 14:01 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил категорически против эксперимента Рособрнадзора по участию родителей в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Идею родителям предоставить возможность сдать ЕГЭ я назову коротко: идиотская», — заявил Миронов в ходе брифинга.

«Уже не знают что еще сделать — детей замучили у детей стресс, дети проходят все эти металлоискатели и так далее, решили, что пускай родители на своей шкуре посмотрят и убедят детей, что все это хорошо», — говорит парламентарий.

«Вы знаете у меня вопрос к (главе Рособрнадзора Сергею) Кравцову. Следующее — что? Нужно дедушки-бабушки? Соседи-сослуживцы? Это классическая сказка про репку — всем миром будем тянуть это затхлое ЕГЭ, пока не вырвем с корнем в конце концов, вот хватит мучить детей, а теперь еще и родителей», — возмущен депутат Госдумы.

«ЕГЭ — зло, уничтожающее наше образование, чем скорее поймут это в Минобразования и Рособразовании, тем лучше — это моя личная точка зрения», — подчеркнул он.

Пробная сдача ЕГЭ организована с целью повышения информированности родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур. Эксперимент проходит в 50 регионах России. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов вместе с известными родителями — музыкантом Сергеем Мазаевым и телеведущим Александром Масляковым-младшим — принял участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», написав экзамен по русскому языку.

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