Райкин объяснился за слова о «некрофильской России»

Это была фигура речи, произнесенная с опорой на пушкинскую строку из «Бориса Годунова»

Москва, , 13:59 — REGNUM Художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин объяснил свои слова о России — «некрофильском государстве», заявив, что они были вырваны из контекста.

По его словам, это была фигура речи, произнесенная с опорой на пушкинскую строку из «Бориса Годунова»: «Они любить умеют только мертвых…». Говорил же Райкин о трагических судьбах поэтов, имена которых упоминаются в моноспектакле театра «Сатирикон».

"Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течении 15 лет», — цитирует Райкина «Интерфакс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая на сцене Филармонии им. Шостаковича в собственном моноспектакле «Над балаганом небо…», Константин Райкин назвал Россию «некрофильским государством», которое «любит мертвых больше, чем живых».

«Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», сказал Райкин и с сожалением добавил, что в российском обществе «нет нравственной прививки».

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