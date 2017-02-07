Глава Рособрнадзора и 3000 родителей написали ЕГЭ по русскому языку

Москва, , 13:43 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, музыкант Сергей Мазаев и телеведущий Александр Масляков-младший написали ЕГЭ по русскому языку, сообщили в Рособрнадзоре.

Также в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие более 3 тысяч родителей из более 50 субъектов Российской Федерации.

Кравцов обратился к родителям выпускников с просьбой спокойно относиться к процедуре ЕГЭ и настраивать своих детей на спокойную сдачу экзамена, напомнив, что в 2017 году тестовая часть останется только в ЕГЭ по иностранным языкам.

По его словам, большую сложность в экзамене составляло понимание самого вопроса в задании, рассчитанного, в том числе, на внимательность.

Напомним, пробная сдача ЕГЭ организована с целью повышения информированности родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур.

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Как сообщало ИА REGNUM, в целом единый государственный экзамен в 2017 году не претерпит содержательных изменений, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика), меры информационной безопасности при проведении экзаменов будут сохранены, а использование новых технологий расширено.

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