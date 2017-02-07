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Миронов предложил скрестить «Ленинград» с Киркоровым

Культура
Как ответ на предложение Минкультуры объединить две крупнейшие библиотеки страны
Филипп Киркоров
Serge Serebro
Филипп Киркоров

Москва, 7 февраля 2017, 13:35 — REGNUM  Глава «Справедливой России» Сергей Миронов выступает категорически против предложения Минкультуры объединить Российскую государственную библиотеку с Российской национальной библиотекой в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. «Я не буду употреблять непарламентские слова, я считаю, что такое объединение не нужно», — заявил Миронов.

«И если у чиновников у кого-то зуд административный, как говорил покойный Виктор Черномырдин, пускай чешут в другом месте», — отметил парламентарий.

«Есть две огромные мирового уровня библиотеки, каждая со своей историей, фондами, и почему-то кто-то считает, что такое объединение пойдет на пользу», — возмущен депутат Госдумы.

«Тогда я могу предложить Минкультуры: давайте объединим Эрмитаж с Музеем изобразительных искусств им. Пушкина, для Минспорта есть хорошая идея — давайте объединим «Зенит» со «Спартаком», и можно порадовать наших телезрителей и любителей эстрады — почему бы нам группу «Ленинград» не скрестить с Филиппом Киркоровым? На самом деле это из этой серии», — заявил Миронов.

По мнению парламентария, Минкультуры «не надо рушить то, что доказало свою значимость, эффективность и целесообразность».

Напомним, просочившиеся в СМИ слухи о предстоящем слиянии Российской государственной библиотеки (Москва) и Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) вызвали крайне негативную реакцию у библиотечного, музейного и научного сообщества Северной столицы. Возможная отмена в результате такого слияния правила обязательного предоставления в РНБ экземпляра любой изданной в стране книги, журнала или газеты может привести к тому, что петербургским исследователям придется ездить за ними в РГБ в Москву.

Против возможного слияния открыто выступили и сотрудники РНБ, в том числе главный библиограф библиотеки Татьяна Шумилова. После этого появились опасения, что специалист может пострадать за свою позицию и подвергнуться увольнению.

Исполняющий обязанности директора РГБ Владимир Гнездилов в интервью «Ленте.ру» 6 февраля опроверг сообщения о слиянии своего учреждения с РНБ. По словам Гнездилова, он и руководитель РНБ Александр Вислый, ранее занимавший пост директора РГБ в Москве, направили министру культуры Владимиру Мединскому письмо, в котором рассказали о преимуществах, «которые можно получить при объединении усилий и координации действий» библиотек. «О формах этого объединения мы не говорили», — отметил директор РГБ. Как уточнил Гнездилов, что речь идет об устранении дублирования и создании единой электронной библиотеки.

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