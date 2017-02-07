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В Ярославском музее выставили раритетные издания «Слова о полку Игореве»

Культура
А также примеры массовых изданий памятника древнерусской литературы
Фрагмент афиши выставки
Иллюстрация: Yarmp.yar.ru
Фрагмент афиши выставки

Ярославль, 7 февраля 2017, 12:34 — REGNUM  Ярославский музей-заповедник открыл выставку «Золотое «Слово» русской литературы». На ней будет представлено три раритетных издания памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском музее-заповеднике.

На протяжении всей истории существования «Слова о полку Игореве», с момента его обретения и первой публикации в 1800-м году, это произведение неоднократно издавалось и переиздавалось. Музей-заповедник представляет раритетные и библиофильские издания древнерусской поэмы, начиная с середины XIX века и до наших дней.

В собрании музея есть три современных уникальных издания «Слова», все они будут представлены в экспозиции. Одно из них — книга на французском языке, выпущенная версальским издательством «Золотая Ветвь» в 1998 году на бумаге ручного изготовления в количестве 400 экземпляров. Другое редкое издание, с которым познакомятся посетители, увидело свет в издательстве «Вита Нова», в Санкт-Петербурге — это фолиант в кожаном переплете и подарочном футляре. Изящным дополнением к фолианту является фарфоровая плакетка, выполненная арт-директором Императорского фарфорового завода, художником Сергеем Русаковым. Тираж этого уникального издания — всего 47 экземпляров.

Представлен в экспозиции выставки и ещё один шедевр книгоиздания, выпущенный в издательстве «Редкая книга из Санкт-Петербурга» с иллюстрациями графика-иллюстратора Юрия Люкшина.

Впервые зрителям будут представлены и графические листы к «Слову» работы Юрия Люкшина, выпущенные художником отдельной серией уже после выхода в свет вышеупомянутых книг.

На фоне драгоценных, уникальных изданий на выставке есть брошюры небольшого формата в простом бумажном переплете — это тоже издания «Слова», только выпущенные большим тиражом и адресованные совершенно конкретному читателю — гимназисту или учащемуся реального училища. Дело в том, что изучение древнерусской поэмы было включено в обязательную программу по литературе уже в середине XIX века, ведь поколения читателей отождествляли его с идеей русской государственности и патриотизма.

В экспозиции широко представлены и менее редкие издания древнерусской поэмы, выпущенные различными издательствами.

Считается, что «Слово о полку Игореве» было обнаружено среди документов ярославского Спасо-Преображенского монастыря его бывшим архимандритом Иоилем (Быковским), у которого рукопись приобрел граф Алексей Мусин-Пушкин, обер-прокурор Синода. Сейчас в зданиях бывшего монастыря и располагается Ярославский музей-заповедник.

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Развитие музеев
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