Российские кинематографисты заступились за фильм «Матильда»

Москва, , 11:48 — REGNUM Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России опубликовал открытое письмо в поддержку художественного фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя. Письмо размещено на сайте «КиноСоюза».

В письме отмечается, что исторический художественный фильм выйдет в прокат в октябре 2017 года. Ленту, которую ещё никто не видел, атакуют на протяжении нескольких месяцев.

В частности, депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия) уже вторично собирается инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении религиозных чувств аудитории.

«Они озабочены тем, что канонизированный РПЦ император Николай Второй может быть показан не совсем в облике «святого»: ведь в основе киносюжета — его роман (впрочем, завершившийся еще до коронации и женитьбы) с балериной Матильдой Кшесинской», — говорится в обращении.

Кроме того, в российские кинотеатры приходят письма от организации «Православное государство — святая Русь». В посланиях авторы угрожают прокатчикам, которые собираются показать картину.

«В этих письмах содержатся призывы к поджогам кинотеатров и насильственным действиям», — говорится в письме.

Авторы сообщения отмечают, что ситуация с фильмом «Учителя» «вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры». При этом упоминается запрет оперы «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина, погром на выставке Вадима Сидура и недовольство выставочной политикой Эрмитажа.

«Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые православные активисты, но официальная церковь не дает оценки происходящего», — сообщается в письме.

Авторы отмечают, что Министерство культуры занимает при этом выжидательную позицию. Подписавшие письмо деятели кино подчёркивают опасность цензуры, которая «в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства».

Авторы письма заявили, что хотят жить и работать «в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена». Письмо подписали председатель «КиноСоюза» Андрей Прошкин и ряд деятелей культуры, в том числе Александр Гельман, Павел Лунгин, Андрей Смирнов, Виталий Манский, Андрей Плахов.

«Призываем коллег присоединиться к нашему заявлению», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Учитель заявил, что намерен пожаловаться на Поклонскую в Генеральную прокуратуру за её необоснованную критику ещё не вышедшего в прокат фильма.

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