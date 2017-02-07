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В полет с молитвой: В аэропорту столицы Ингушетии построили мечеть

Культура
Современное здание напоминает средневековую ингушскую башню
Мечеть
aditya_wicak
Мечеть

Магас, 7 февраля 2017, 09:45 — REGNUM  Новую мечеть открыли на территории аэропорта в столице Ингушетии. Одновременно встать на коллективную молитву в ней смогут около 140 человек. Храм построен для возможности совершать молитвы всеми посетителями воздушных ворот Магаса ‑ и вылетающими, и провожающими, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе главы региона.

Раньше пассажиры-мусульмане, желающие совершить намаз в аэропорту, испытывали неудобства: для молитв использовалось приспособленное помещение, условия в которых совершалось омовение, были довольно стесненными.

Храм построен на пожертвования благотворителя из сельского поселения Сурхахи Мусы Евлоева. Всего на возведение храма и обустройство примыкающей к нему территории направлено более 15 млн рублей. Только на декоративную подсветку здания ушло около 600 тыс. рублей. Мечеть возведена в срок менее года.

Проект мечети принадлежит Рашиду Цурову — автору еще одного монументального творения — въездной арки «Аланские ворота» в Магасе. Минарет мечети напоминает средневековую ингушскую смотровую башню. Большую часть стен занимают стеклянные витражи.

Глава республики, поздравляя горожан с открытием нового храма, поблагодарил основателя мечети за благотворительность. «Отрадно отметить, что в республике много людей, готовых вкладывать свои личные средства в строительство исламских храмов, благоустройство кладбищ, оказывающих помощь малоимущим. Это свидетельствуют о том, что в их семьях свято чтят национальные традиции, уважают старших, родителей, они правильно воспитаны и настроены на созидание», — подчеркнул Юнус-Бек Евкуров.

Также по теме: Глава Ингушетии: Мечети надо строить не где захочется, а где они необходимы

В строительстве Соборной мечети Ингушетии помогут бизнесмены из Катара

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии действует около 80 мечетей и около 200 небольших молельных домов. В столице региона возводится Соборная мечеть и исламский учебно-культурный центр. Храм будет вмещать в себя одновременно восемь тысяч молящихся. Т

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