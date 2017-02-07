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О сокровенном и волшебном в России: «Сказки о Маме» оживут

Культура
Благодаря спонсорам
1 / 3 Озеро
Цитата из к/ф «Сказки о Маме». реж Софья Горленко. 2017. Россия
Озеро

Москва, 7 февраля 2017, 10:25 — REGNUM  Уникальный фильм о России, ее давних традициях и народной жизни «Сказки о Маме» дойдет до российского и зарубежного зрителя. Проект по сбору средств на пост-продакшн киноленты и выпуск ее на экраны, запущенный на краундандинговой платформе «Планета», удачно завершился, передает ИА REGNUM.

Цикл документальных фильмов «Сказки о Маме» (предполагается 20 серий) покажет зрителю нечто небывалое о родной земле: сокровенное, исконное и даже волшебное. Действия разворачиваются на севере среди края озер и лесов. Несмотря на то, что создатели киноленты ставят перед собой задачу как бы показать мир сказок, героем фильма является реальный человек. Он коренной житель севера, рыбак и философ. Что делает фильм, с одной стороны, волшебным, с другой — вполне реальным. Путешествует герой по родным местам, где побывать сможет и каждый зритель, посмотрев киноленту.

Проект по сбору средств для создания этого фильма был запущен на «Планете» в июле 2016 года. Завершился — в начале февраля. Целью проекта было собрать 700 тыс. рублей на аренду техники, расходы на экспедицию, оплату труда съемочной группы. Однако интерес спонсоров оказался столь велик, что удалось не только собрать необходимую сумму, а даже больше — около 816 тыс. рублей.

«В «Сказках о Маме» высокая технология съемки сочетается с глубоким осмыслением жизни человека. Мы хотим запечатлеть ускользающую красоту старины и духовного мира человека», — говорится в описании к проекту.

2 / 3 Среди просторов России
Цитата из к/ф «Сказки о Маме». реж Софья Горленко. 2017. Россия
Среди просторов России

Отметим, что съемки «Сказок о Маме» начались в сентябре 2016 года. Отснять картину удалось примерно за 20 дней. После чего еще около полугода необходимо на пост-продакшн фильма и выпуск его на большой экран, для чего, собственно, и был запущен проект по сбору средств.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что в октябре съемки фильма были завершены. Они проводились в Архангельской области и в Кенозерском национальном парке. Причем, по словам организаторов, парк оказал огромную поддержку при съемке картины. Прибыв в Москву после съемочного процесса, команда показала свой первый неофициальный тизер.

3 / 3 В лодке
Цитата из к/ф «Сказки о Маме». реж Софья Горленко. 2017. Россия
В лодке

Команда, работавшая над первой серией фильма «Сказки о Маме» и планирующая продолжить свой проект, уже имеет удачный опыт в съемках подобных картин. Так, около двух лет назад команда сняла полнометражный документальный фильм «Атлантида Русского Севера». Причем средства для создания киноленты собирались также на краундфандинговой площадке. В результате были организованы сотни некоммерческих показов в России и других странах. Заслужила признание «Атлантида Русского Севера» и на международных фестивалях. Это не считая многотысячных просмотров на YouTube.

Читайте ранее в этом сюжете: Уникальный фильм о России: первые кадры

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