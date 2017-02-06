Плесень угрожает сохранности экспонатов дома-музея Марка Твена в США

Реставрационные работы займут от трех до четырех месяцев

Хартфорд, США, , 20:43 — REGNUM Тысячи артефактов, хранящихся в доме-музее Марка Твена в штате Коннектикут, могут быть уничтожены плесенью, сообщает 6 февраля Associated Press.

В настоящий момент власти города Хартфорд, где расположен дом-музей Марка Твена, проводят восстановительные работы. По крайней мере 5 тыс. из 16 тыс. экспонатов, включая мебель и первые издания произведений Твена, пострадали от плесени.

Реставрационные работы займут от трех до четырех месяцев, их стоимость составит около 1$ млн. Причиной образования плесени послужила неисправность системы контроля температуры и протекающая крыша.

Напомним, Твен, чье настоящее имя было Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, проживал со своей семьей в городе Хартфорд с 1874 по 1891 год.

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