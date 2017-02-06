Понедельник, 06 Февраля 2017 года
20:06:48 МСК

Общественное телевидение Грузии временно приостанавливает все передачи

Культура
Новый гендиректор обещает возобновить их после обновления материально-технической и технологической базы и повысить рейтинг телевидения

Тбилиси, 6 февраля 2017, 18:53 — REGNUM  Новый генеральный директор Общественного телевидения Грузии Василий Маглаперидзе подтверждает ранее распространенные информации о том, что целый ряд общественно-политических и иных тематических передач на этом телевидении закрывается. Об этом Маглаперидзе сообщил на пресс-конференции сегодня, 6 февраля. При этом он попытался успокоить сотрудников телевидения, заверив их, что никого снимать и увольнять не собирается.

Что касается передач, их гендиректор планирует не закрыть насовсем, а приостановить на определенное время, а за это время на сэкономленные за счет финансирования передач средства произвести техническое перевооружение телевидения и повысить его рейтинг.

По оценке Васила Маглаперидзе, Общественное телевидение за прошедшие годы превратилось в чью-то кормушку, из которой черпают выплачиваемые населением в виде налогов в бюджет миллионы лари. По его же информации, за минувшие 10 лет Общественному телевидению из бюджета было выделено 410 миллионов лари, а на техническое перевооружение телевидения не было потрачено и 5% этой суммы. Гендиректор сообщил, что на телевидении работают аудиторы, которые изучают целесообразность траты бюджетных средств.

Что касается передач, они, по заявлению Маглаперидзе, будут приостановлены до 2018 года, а за этот период будет подготовлена платформа по выводу телевидения из кризиса, в котором оно находится в данный момент. Показателем этого кризиса гендиректор назвал рейтинг телевидения, который сегодня не превышает 1%.

«Телевидение находится в кризисе и надо найти выход, чтобы этот кризис не углублялся дальше. У телевидения крайне низкий рейтинг, нет своего зрителя, так как оно было ориентировано на открытие множества новых передач и трудоустройство людей, а не на привлечение зрителя. Поэтому все передачи, кроме информационных выпусков, будут приостановлены. Будет произведена оптимизация сотрудников. Это необходимо для того, чтобы вещание не остановилось надолго», — пояснил генеральный директор.

Он выразил готовность изучить любые предложения и планы, которые будут предложены дирекции с целью повышения рейтинга телевидения и вывода его из кризиса.

В общей сложности на Общественном телевидении будут приостановлены более 100 различных тематических передач.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телевидение
Главное сегодня
NB!
06.02.17
В России может исчезнуть безлимитный мобильный интернет
МоскваРоссия Интернет Техника
NB!
06.02.17
Под Екатеринбургом разбился рейсовый автобус
РевдаСвердловская областьРоссия Аварии пассажирского автотранспорта Происшествия
NB!
06.02.17
«Новая модель теплоснабжения повысит тарифы на 80%»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Уважать интересы Администрации, Карл! Оппозиция в секс-шопе: обзор Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
06.02.17
Медведев: наконец-то пенсии начнут расти реально, а не номинально
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
06.02.17
В Нижнем Новгороде от дома, где «в людях» жил Горький, остались лишь стены
Нижний НовгородРоссия Судьба архитектурного наследия Происшествия
NB!
06.02.17
Депутаты латвийского Сейма создали группу по связям с оппозицией в РФ
РигаЛатвия Политическая жизнь Латвии Политика
NB!
06.02.17
Вице-спикера Сейма Литвы обвинили в любви к России и Путину
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
06.02.17
Украина пугает Германию «газовым шантажом» со стороны «Газпрома»
КиевУкраина Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
06.02.17
Новгород Митина: кампания опровержения слухов и ожидание вестей из Кремля
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Новая модель теплоснабжения: Рост цен и выкручивание рук регионам
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Румыния: противники и сторонники правительства пойдут «стенкой на стенку»?
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
06.02.17
Виктория ИвановскаяСнизить тарифы или отделить энергохозяйство: Ставрополье ждёт объективности
СтавропольРоссия Привлечение инвестиций в региональную экономику Экономика
NB!
06.02.17
Власти ДНР и ЛНР написали письмо Трампу, Путину и Меркель
ДонецкДНР Минские соглашения — 2 Политика
NB!
06.02.17
Бизнес алтайского чиновника довели до суда: как лес китайцам продавали
БарнаулРоссия Коррупция Происшествия
NB!
06.02.17
Возраст понятых предлагают определять по паспорту
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
06.02.17
«В случае отставки глава Карелии может избраться в Госдуму от Ленобласти»
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Отставка пермского губернатора: кто на очереди
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
«Сохранение влияния Собянина в Прикамье обостряет интригу на Среднем Урале»
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
06.02.17
Рамазан Абдулатипов о борьбе за парк: «Демократия дошла и до Дагестана»
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
06.02.17
Тимошенко требует объявить войну РФ и ввести военное положение в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное