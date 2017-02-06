Общественное телевидение Грузии временно приостанавливает все передачи

Тбилиси, , 18:53 — REGNUM Новый генеральный директор Общественного телевидения Грузии Василий Маглаперидзе подтверждает ранее распространенные информации о том, что целый ряд общественно-политических и иных тематических передач на этом телевидении закрывается. Об этом Маглаперидзе сообщил на пресс-конференции сегодня, 6 февраля. При этом он попытался успокоить сотрудников телевидения, заверив их, что никого снимать и увольнять не собирается.

Что касается передач, их гендиректор планирует не закрыть насовсем, а приостановить на определенное время, а за это время на сэкономленные за счет финансирования передач средства произвести техническое перевооружение телевидения и повысить его рейтинг.

По оценке Васила Маглаперидзе, Общественное телевидение за прошедшие годы превратилось в чью-то кормушку, из которой черпают выплачиваемые населением в виде налогов в бюджет миллионы лари. По его же информации, за минувшие 10 лет Общественному телевидению из бюджета было выделено 410 миллионов лари, а на техническое перевооружение телевидения не было потрачено и 5% этой суммы. Гендиректор сообщил, что на телевидении работают аудиторы, которые изучают целесообразность траты бюджетных средств.

Что касается передач, они, по заявлению Маглаперидзе, будут приостановлены до 2018 года, а за этот период будет подготовлена платформа по выводу телевидения из кризиса, в котором оно находится в данный момент. Показателем этого кризиса гендиректор назвал рейтинг телевидения, который сегодня не превышает 1%.

«Телевидение находится в кризисе и надо найти выход, чтобы этот кризис не углублялся дальше. У телевидения крайне низкий рейтинг, нет своего зрителя, так как оно было ориентировано на открытие множества новых передач и трудоустройство людей, а не на привлечение зрителя. Поэтому все передачи, кроме информационных выпусков, будут приостановлены. Будет произведена оптимизация сотрудников. Это необходимо для того, чтобы вещание не остановилось надолго», — пояснил генеральный директор.

Он выразил готовность изучить любые предложения и планы, которые будут предложены дирекции с целью повышения рейтинга телевидения и вывода его из кризиса.

В общей сложности на Общественном телевидении будут приостановлены более 100 различных тематических передач.