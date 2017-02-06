«Удивительно незнание калининградским депутатом обстановки в Польше»

Калининград, , 16:29 — REGNUM В Калининграде на встрече с польской делегацией в региональной Общественной палате сегодня, 6 февраля, разгорелась дискуссия между депутатом облдумы Александром Мусевичем и руководителем общества «Калининград-Свиноуйсьце-Ольштын» Владимиром Рашевским.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события, депутат Мусевич, возглавляющий думский комитет по международному сотрудничеству, предложил польским гостям из общества сотрудничества «Польша — Восток» подумать насчёт возрождения международного музыкального фестиваля — «как в Зелёна-Гуре». «Есть спонсоры, компании, которые готовы поддержать такое мероприятие», — сказал депутат.

Эта инициатива вызвала критику со стороны Владимира Рашевского, который с 2007 года организует российско-польский фестиваль патриотической песни.

«Для меня удивительно незнание депутатом обстановки в Польше и Калининградской области. Каждый год мы обращаемся в областную думу с просьбой поддержать наш фестиваль, но никакой реакции оттуда не имеем», — сказал Рашевский, вручив Мусевичу папку с документами о песенном конкурсе.

По словам Рашевского, фестиваль патриотической песни зародился в 2007 году как инициатива ольштынских друзей — «страшных» любителей русской песни».

«Я с 2007 года пытался говорить с властями Калининградской области, делая аналогии с Зелёна-Гурой, — продолжил Рашевский. — Но Андреев (тогдашний министр культуры Калининградской области. — ИА REGNUM ) сказал мне, что это «политика», что нас это не касается. Я все этапы уже прошёл, никто не хочет помогать, и я уже давно плюнул на все эти прошения. Так вот, вопреки нежеланию всех, мы проводили и проводим фестиваль. Без какой-либо финансовой помощи от власти. Люди сбрасываются сами».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что минувшим летом из-за отмены Варшавой льготного приграничного режима с Калининградом около 100 польских музыкантов не смогли приехать в российский регион на юбилейный XX международный фестиваль патриотической песни.

В 2014 году фестиваль был вообще отменён. Это сделали власти города Мронгово, когда узнали, что с российской стороны приедет Ансамбль песни и пляски Балтийского флота.

В свою очередь корреспондент ИА REGNUM уточняет, что знаменитый фестиваль советской песни в Зелёна-Гуре просуществовал с 1965 до 1989 года. В 2008 году мероприятие удалось реанимировать благодаря усилиям министерств культуры России и Польши. Однако фестиваль прекратился в 2014 году по инициативе польской стороны из-за вооружённого конфликта на Украине.

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