Ульяновск готовится к 55-му Международному музыкальному фестивалю

В Фестивале примут участие более 150 артистов и музыкантов из разных стран мира и городов России

Ульяновск, , 15:03 — REGNUM В Ульяновской области идет подготовка к организации 55-го Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…». Организаторы фестиваля — Ульяновская филармония и Ленинский мемориал. Ульяновск готовится к встрече более 150 артистов и музыкантов из разных стран мира и городов России, сообщили ИА REGNUM в Ленинском мемориале.

В программе фестиваля примут участие Магнитогорская государственная хоровая капелла им. С.Г.Эйдинова, ансамбль русской песни «Воронежские девчата», «Имперский Русский балет» (Москва), итальянский певец Риккардо Ринаудо, органист из Италии Вальтер Д’Арканджело, российские вокалисты Петр Мигунов, Ариадна Гусева и Елена Белькевич — Самчук (Москва), джазовые исполнители Вадим Эйленкриг и Асет Самраилова (Москва), современный композитор Александр Сойников (Германия), пианист Николай Саратовский (Москва) и исполнитель на дудуке Станислав Жуковский (Австрия), «Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский (Москва), дирижеры Михаил Мосенков (Казань) и Алексей Моргунов (Тамбов).

Как отметила директор ОГАУК «Ленинский мемориал» Лидия Ларина, фестиваль — это многожанровость, многонациональность, представление богатства культур разных стран, яркие исполнители. «Это мировые звезды, потому что ни один фестиваль не обходится без звезд. Это и открытие новых имен, интересные сочетания, когда коллективы ульяновского региона работают на одной сценической площадке с величайшими мастерами», — пояснила она.

19 марта состоится одно из главных и ярких событий музыкального марафона — исполнение «Патетической оратории» Георгия Свиридова на слова Владимира Маяковского как посвящение к 100-летию Русской революции. Произведение исполнит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» с Магнитогорской государственной академической хоровой капеллой им. С.Г.Эйдинова. Главную партию баса в оратории исполнит солист Певческой капеллы Санкт-Петербурга, солист Большого театра заслуженный артист России Пётр Мигунов.

Центральным событием фестиваля станут премьеры. 11 марта на сцене Большого зала Ленинского мемориала прозвучат произведения современного композитора Александра Сойникова (Германия): симфония-концерт «Мастер и Маргарита» и Симфоническая фантазия «Русь непобедимая».

В день открытия на сцене Большого зала Ленинского мемориала состоится концерт народного артиста РФ Дениса Мацуева. В этом концерте будет звучать «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина, которую Мацуев исполнит совместно с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром «Губернаторский» под управлением главного дирижера и художественного руководителя оркестра заслуженного деятеля искусств России Олега Зверева. Мацуев выступит совместно с ульяновским оркестром уже в третий раз.

Традиционно, фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» пройдет и в муниципальных образованиях области. В этом году музыкальные коллективы в рамках фестиваля примут у себя рабочие поселки Базарный Сызган, Радищево Новоспасское, города Димитровград и Инза.

Кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ Валерий Перфилов рассказал об исторической взаимосвязи музыкального фестиваля и Ленинского мемориала. «В дни фестиваля музеи мемориального комплекса подготовят экспозиции, связанные с выдающимися деятелями истории и культуры, «Галерея знаменитых земляков-Симбирской губернии-Ульяновской области» пополнится портретами известных музыкантов. Недавно нам стало известно, что дирижер Юрий Силантьев тоже наш земляк: он родился в селе Промзино — ныне Сурское. Его портрет пополнит «Галерею земляков», — добавил Валерий Перфилов.

Музыкальный фестиваль в Ульяновске начинался в 1963 году и был посвящён 93-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. С тех пор он ежегодно проводился как Апрельский музыкальный фестиваль. С 1988 года, согласно решению Министерства культуры СССР, фестиваль приобрел статус Всесоюзного, а в 2008 году — получил название Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…». С этого времени каждую весну фестиваль привносил новые черты в праздник высокой исполнительской культуры.

В течение 55 лет в рамках фестиваля на концертных площадках Ульяновской области выступали известнейшие композиторы Мурадели, Туликов, Фельцман, Колмановский, Гаврилин, Соловьёв-Седой, Щедрин, Хренников, Кабалевский, Вайнберг, Эшпай; дирижеры Элиасберг, Светланов, Александров, Темирканов, Федосеев, Свешников, Юрлов, Серов, Алексеев, Мравинский, Эшпай, Гергиев, Ростропович; исполнители с мировым именем: Власенко, Пикайзен, Флиер, Оборин, Зыкина, Серебряков, Штоколов, Утёсов, Гилельс, Мержанов, Архипова, Ойстрах, Ведерников, Каган, Фраучи, Грач, Соловьяненко, Образцова, Нестеренко, Штоколов, Кисин, Плетнев, Башмет.