Психологи рассказали, у кого больше шансов получить «Оскар»

Канберра, , 14:28 — REGNUM Американские актеры, играющие в картине, которая демонстрирует американскую культуру, имеют больше шансов получить заветную золотую статуэтку. К такому выводу пришли австралийские психологи, изучившие фильмы и роли, удостоенные премии «Оскар» с 1968 года. Результаты работы изложены в статье в журнале British Journal of Psychology.

Специалисты из Квинслендского университета анализировали не только победителей конкурса, но и номинантов, оставшихся ни с чем. Как оказалось, почти 70% лауреатов «Оскара» были американцами (18% — британцами), более того, чаще победителями становились те их них, кто принадлежал к одной социальной группе с членами жюри.

Ученые обратили внимание также на место действия картины. В 88% случаев премию получили фильмы, отражавшие культуру США.

«Наше исследование имеет значение для признания творчества в целом. Всем нам приятно думать, что наша оценка является объективной и свободной от оценочных суждений, но на самом деле она сильно структурирована нашей группой», — отметил ведущий автор исследования Никлас Стеффенс.