Москвичи простились с артистом Георгием Тараторкиным

Актера проводили в последний путь аплодисментами и возгласами «Браво!»

Москва, , 13:39 — REGNUM В Москве коллеги и поклонники проводили в последний путь народного артиста РСФСР Георгия Тараторкина. Гражданская панихида прошла в Театре имени Моссовета, передают 6 февраля «Вести».

Гроб с телом артиста пришедшие на траурный митинг проводили аплодисментами и возгласами «Браво!» В Театр имени Моссовета пришли глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, актеры Виктор Сухоруков, Владимир Вдовиченков, Ольга Остроумова, Сергей Юрский и другие.

Коллеги Георгия Тараторкина отметили, что он лучше всех играл героев Достоевского. По их словам, актер «неповторимо вошел в театральную жизнь и уходит неповторимым и единственным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советский и российский актер театра и кино, секретарь Союза театральных деятелей России и президент ассоциации «Золотая маска» Георгий Тараторкин скончался 4 февраля на 73-м году жизни. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

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