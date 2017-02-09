Дмитрий Тёткин, , 08:25 — REGNUM

Передача XVI, где «Мансарда» почти становится, если не армянским радио, то с лёгким философским акцентом точно, и мы обсуждаем книгу гостя — «Клюфт». И загадку её названия. Ведущий грустно думает, что и из ведущих на радио тоже могли бы выйти Шопенгауры, но, как обычно, неудачно шутит, а гость читает изящные афоризмы, делится взглядом на жизнь, и рассказывает много про тонкие и не очевидные вещи, которые связывают писательство, родину, бизнес и медицину. Рекомендуется для всех, кто любит парадоксальные афоризмы и лаваш с абрикосовым вареньем.

Выпуск на сайте podster. fm

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Андрей Цветков