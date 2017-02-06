Бурятские артисты сделали селфи с Кончитой Вурст

Австрийский певец, выступающий в образе «женщины с бородой», стал победителем «Евровидения-2014»

Берлин, , 12:15 — REGNUM Артисты Бурятского национального театра песни и танца «Байкал», выступившие на традиционном Дрезденском балу (Германия), сфотографировались вместе с австрийским певцом Кончитой Вурст. Снимок на своей странице в Instagram опубликовала одна из участниц коллектива.

«Случайно столкнулась с гостьей дрезденского бала Кончитой Вурст, и фото на память конечно же!», — написала под фотографией артистка с ником katiara85.

Напомним, Том Нойверт, более известный как Кончита Вурст и выступающий в образе «женщины с бородой», стал победителем «Евровидения» в 2014 году. На 59-м конкурсе в Копенгагене Вурст исполнил песню «Rise Like a Phoenix» («Восстану словно Феникс»).

XII Дрезденский бал прошел в театре Земпера в ночь с 3 на 4 февраля. Артистки из Бурятии исполнили две хореографические композиции: «Танец лебедей» и «Нэшу-нэш», сообщает министерство культуры республики.

«Наши грациозные девушки стали настоящим украшением бала, «Танец лебедей» был просто бесподобен», — отметил глава минкульта Тимур Цыбиков.

Бал в Дрездене является одним из самых известных в мире, уступая только Венскому балу. Считается, что в бальную ночь не спит весь город, а те, кто не попал на бал, стремятся побывать на Театральной площади. Трансляция бала идет на мониторах, установленных перед Саксонской государственной оперой.