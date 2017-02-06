На директора школы в Эстонии пожаловались за интервью на русском

Таллин, , 11:26 — REGNUM Интервью на русском языке в эфире эстоноязычного телеканала Kanal 2 стало причиной для жалобы на директора кохтла-ярвеской основной школы Таммику (северо-восточная Эстония) Валентину Кутузову в Языковую инспекцию страны. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR, отметив, что в Языковую инспекцию поступила информация от зрителя, который усомнился, что Кутузова владеет государственным языком на требуемом законом уровне.

Как сообщил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск, у инспекции нет никаких причин сомневаться в том, что Валентина Кутузова владеет эстонским языком в соответствии с требованиями Закона «О языке», о чем инспекция уведомила жалобщика. Вместе с тем Языковая инспекция обратила внимание школьного директора на то, что закон обязывает чиновника местного самоуправления выступать в эстоноязычных СМИ на эстонском языке.

По словам Валентины Кутузовой, она обязательно прислушается к рекомендации Языковой инспекции: «После этой жалобы я сама на себя рассердилась. Мне ведь все равно, на каком языке — русском или эстонском — давать интервью. Впредь буду внимательнее».