В Сети пошутили по поводу низкорослых охранников Момо из «Игры престолов»

Это актёру Момо следует взять на себя защиту двух своих охранников

Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Пользователи интернета поиронизировали над снимком актёра Джейсона Момо из телесериала «Игра престолов», на котором видно, что два его телохранители заметно ниже своего работодателя. Один из пользователей Twitter написал, что это наоборот Момо следует защищать охранников.

«Это Момо должен защищать таких телохранителей», — написал macronikki.

Напомним, Момо в «Игре престолов» исполняет роль Кхала Дрого. Сейчас актёру 37 лет.

Впервые он снялся в кино в телесериале «Спасатели Малибу» в роли Джейсона Иоэйна. В 2012 году Момо удостоен премии Гильдии киноактёров США за роль в «Игре престолов».

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