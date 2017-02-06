Китай встал на защиту культурного наследия Тибета

Предполагается таким образом не только сохранить культуру малочисленных народов, но и обеспечить устойчивое развитие экономики и общества

Пекин, , 01:55 — REGNUM Министерство культуры Китая решило построить экспериментальную зону в северо-западной провинции Цинхай в целях защиты экологического и культурного наследия Тибета, сообщает 5 февраля China Daily.

По заявлениям главы комитета по культуре и спорта Юйшу-Тибетского автономного округа Ван Дунмэя, зона покроет город Юйшу и соседние с ним уезды.

Среди объектов культурной защиты, по словам Вана, числится материальное и нематериальное культурное наследие местных жителей Тибетского района Саньцзянюань у истоков рек Янцзы, Хуанхэ и Меконг.

Как утверждается, Юйшу является домом для семи объектов культурного наследия общегосударственного уровня, а также двадцати девяти объектов провинциального уровня. В список наследия также включены песни, пляски, костюмы национальных меньшинств и техника национальной ковки металлов.

«Экспериментальная зона позволит усилить защиту тибетской культуры и местной экологии в рамках целостного и устойчивого развития общества и экономики», — завяил губернатор Юйшу Церинг Тег.

Территория Юйшу пострадала от землетрясения магнитудой 7,1 балла в апреле 2010 года. В результате катаклизма пострадало около 250 тыс. человек, из которых более 2 тыс. погибших и 100 тыс. оставшихся без крова.