Понедельник, 06 Февраля 2017 года
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Звук жизни посреди шума мегаполиса: приди — слушай

Культура
Обыкновенное чудо в Музее Музыкальной Культуры им. М.И.Глинки
2 / 4 Камертоны на выставке «Звуки и...» в музее музыкальной культуры имени М.И.Глинки Камертоны на выставке «Звуки и...» в музее музыкальной культуры имени М.И.Глинки

Москва, 6 февраля 2017, 02:00 — REGNUM  Помните старый анекдот, когда туристы у Ниагарского водопада спрашивают местных жителей:

— Как вы живете при таком шуме?

-При каком шуме?

Мы все так привыкли к окружающим нас звукам, что научились их отсекать. Восприятие притупилось, мы перестали ценить эту удивительную способность — слышать. А мир наполнен звуками. И вибрации звуков задают ритм нашей жизни, создают звуковую палитру каждого мгновения.

Выставка «Звук и…» в Музее Музыкальной Культуры имени М.И.Глинки как раз про чудо возникновения звука и красоту вибраций. На выставке можно услышать звуки и голоса разных городов мира. Приложил кружку к стене, подслушать шум за стеной. Определить свой уникальный тембр и сравнить его с голосами великих.

1 / 4 «Говорите и вас услышат» — выставка «Звуки и...» «Говорите и вас услышат» — выставка «Звуки и...»

Окунуться в звуковую волну прибоя.

И даже оказаться в полной, абсолютной тишине. Ошеломляющее и пугающие состояние. Оказывается — столь привычная дневная какофония звуков прекрасна, без нее проваливаешься в пустоту.

Очень необычная выставка, ломающая стереотипы. Большая часть экспонатов рассчитана на прямой контакт с посетителем, на игру, в которую постепенно вовлекаешься и начинаешь залезать в бочки, чтобы послушать как там в Париже или Нью-Йорке.

3 / 4 «Звук и город» — экспонат выставки выставки «Звуки и...» в музее музыкальной культуры имени М.И.Глинки «Звук и город» — экспонат выставки выставки «Звуки и...» в музее музыкальной культуры имени М.И.Глинки

Визуальное восприятие не поможет, надо слушать каждый предмет, стать участником игры.

Можно пойти с детьми, им даже проще. Они еще доверяют миру и умеют играть. И, главное, умеют слышать. На этой выставке скорее дети станут проводниками родителей. Но выставка для взрослых, для тех, кто разуверился, что может услышать что-то прекрасное. А прекрасно все, надо только поверить и заново научиться слышать. Выставка про это — про умение слышать шум водопада.

Даже если каждый день…

Удивительный проект, возвращающий чистоту восприятия и способность доверять миру.

Попробовала дирижировать оркестром. Там Юрий Башмет дает краткую инструкцию, бери палочку, и оркестр начинает играть в заданном ритме. Ничего у меня не получилось. Не так это просто как кажется — управлять звуком.

4 / 4 «Звук и город» — экспонат выставки выставки «Звуки и...» в музее музыкальной культуры имени М.И.Глинки «Звук и город» — экспонат выставки выставки «Звуки и...» в музее музыкальной культуры имени М.И.Глинки

Выставка не только про звуки, но про коммуникацию мира с человеком. Надо только уметь услышать.

regnum author Галина Чармадова
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