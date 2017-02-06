Звук жизни посреди шума мегаполиса: приди — слушай

Москва, , 02:00 — REGNUM Помните старый анекдот, когда туристы у Ниагарского водопада спрашивают местных жителей:

— Как вы живете при таком шуме?

-При каком шуме?

Мы все так привыкли к окружающим нас звукам, что научились их отсекать. Восприятие притупилось, мы перестали ценить эту удивительную способность — слышать. А мир наполнен звуками. И вибрации звуков задают ритм нашей жизни, создают звуковую палитру каждого мгновения.

Выставка «Звук и…» в Музее Музыкальной Культуры имени М.И.Глинки как раз про чудо возникновения звука и красоту вибраций. На выставке можно услышать звуки и голоса разных городов мира. Приложил кружку к стене, подслушать шум за стеной. Определить свой уникальный тембр и сравнить его с голосами великих.

Окунуться в звуковую волну прибоя.

И даже оказаться в полной, абсолютной тишине. Ошеломляющее и пугающие состояние. Оказывается — столь привычная дневная какофония звуков прекрасна, без нее проваливаешься в пустоту.

Очень необычная выставка, ломающая стереотипы. Большая часть экспонатов рассчитана на прямой контакт с посетителем, на игру, в которую постепенно вовлекаешься и начинаешь залезать в бочки, чтобы послушать как там в Париже или Нью-Йорке.

Визуальное восприятие не поможет, надо слушать каждый предмет, стать участником игры.

Можно пойти с детьми, им даже проще. Они еще доверяют миру и умеют играть. И, главное, умеют слышать. На этой выставке скорее дети станут проводниками родителей. Но выставка для взрослых, для тех, кто разуверился, что может услышать что-то прекрасное. А прекрасно все, надо только поверить и заново научиться слышать. Выставка про это — про умение слышать шум водопада.

Даже если каждый день…

Удивительный проект, возвращающий чистоту восприятия и способность доверять миру.

Попробовала дирижировать оркестром. Там Юрий Башмет дает краткую инструкцию, бери палочку, и оркестр начинает играть в заданном ритме. Ничего у меня не получилось. Не так это просто как кажется — управлять звуком.

Выставка не только про звуки, но про коммуникацию мира с человеком. Надо только уметь услышать.