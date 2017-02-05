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Выпускники школ Италии плохо пишут и с трудом изъясняются на родном языке

Культура
Ученые страны бьют тревогу

Рим, 5 февраля 2017, 04:54 — REGNUM  Итальянские ученые и преподаватели требуют от правительства страны принятия срочных мер в связи с недопустимой языковой безграмотностью выпускников школ и вузов. Более 600 представителей научного и учительского сообществ подписали обращение на имя главы правительства Италии Паоло Джентилони и министра образования страны, сообщает в воскресенье, 5 февраля, РИА Новости.

По словам авторов письма, о языковых проблемах итальянских выпускников известно давно: «ребята плохо пишут по-итальянски, мало читают и с трудом изъясняются». Причем ошибки, которые делают уже взрослые, в общем-то, люди, едва допустимы для учеников третьего класса начальной школы. Некоторые вузы страны в попытке скорректировать грамотность своих студентов даже открывают при факультетах курсы по изучению итальянского языка.

Возможность как-то исправить сложившуюся ситуацию ученые видят во введении периодической аттестации в школе. Причем представляется целесообразным присутствие учителям средней школы на выпускных экзаменах младших классов, равно как и учителям старшего звена — при соответствующих испытаниях в средних классах. Промежуточные проверки будут включать в себя не только диктант, целью которого является проверка орфографии, но и пересказ текста, и даже письмо от руки.

«Мы уверены, что введение серьезных проверок во время всего периода учебы в школе является необходимым условием для получения и накопления базовых навыков», - заявляют авторы обращения.

По данным источника, проведенные в Италии опросы свидетельствуют о том, что почти каждая десятая семья не имеет дома книг вообще. Около 46% подростков от 11 до 14 лет не прочитали за год ни одной книги.

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