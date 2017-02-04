В Крыму будут издавать газету на украинском языке

Симферополь, , 18:39 — REGNUM Газета на украинском языке будет выходить на территории Крыма, при этом первый номер планируется выпустить уже в течение месяца.

«Речь идет о газете, которая будет рассказывать о культуре, истории украинцев в Крыму, о деятельности украинской общины сегодня», — рассказал ТАСС председатель госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

Название газеты пока не определено, однако известно, что на первом этапе издание будет ежемесячным.

Как сообщает пресс-служба госкомитета, накануне, 3 февраля Смирнов провел встречу с представителями региональной общественной организации «Украинская община Крыма».

Отметим, что ранее Смирнов завил о намерении правительства Республики Крым поддерживать издание книг и журналов об истории и культуре народов Крыма, что, по его словам, позволит формировать общенациональное единство, сохраняя национальную идентичность каждого народа.

Добавим, в конце января в Верховную Раду Украины был внесен законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Авторами законопроекта стали 33 депутата. Законопроектом предусматривается, в частности, обязательное употребление украинского языка для всех органов госвласти, учебных заведений, а также — для СМИ.