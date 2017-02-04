Чаткальский заповедник в Узбекистане включен в список всемирного наследия

Чаткальский заповедник стал первым в стране национальным природным объектом в данном статусе

Ташкент, , 16:20 — REGNUM Чаткальский заповедник Узбекистана включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, соответствующий сертификат получило Госкомприроды Узбекистана, сообщил ИА REGNUM представитель Госкомприроды.

По его словам, Чаткальский заповедник стал первым в стране национальным природным объектом в данном статусе.

«Узбекистан намерен включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще ряд природных объектов», — отметил собеседник агентства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан, Казахстан и Киргизия провели подготовку к номинации на включение в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО ряда уникальных природных объектов Западного Тянь-Шаня.

Странами была предложена к номинированию серийная трансграничная номинация в составе 8 охраняемых природных территорий, состоящих в общей сложности из 12 участков, среди которых фигурировал Чаткальский государственный заповедник.

Чаткальский государственный заповедник площадью 35,7 тысячи гектаров расположен в Ташкентской области на территории Угам-Чаткальского государственного национального природного парка, которому, в соответствии с решением ЮНЕСКО, в 1993 году придан статус биосферного.

В заповеднике насчитывается 1,06 тысячи видов растений, проживают 200 видов животных и птиц. В частности, косуля, сибирский козел, белокоготный медведь, снежный барс, сурок Мензбира, белоголовый сип, бородач, стервятник, гималайский улар, черный гриф.