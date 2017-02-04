Суббота, 04 Февраля 2017 года
15:00:25 МСК

Православный кинофестиваль «Встреча» откроет фильм китайского режиссера

Культура
Просмотр конкурсных и внеконкурсных работ кинофорума будет проходить в 18 городах и селах Калужской области

Калуга, 4 февраля 2017, 14:26 — REGNUM  Картина китайского режиссера Дун Ячунь «Балет в пламени войны» станет фильмом открытия XII Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» 16 февраля, в Доме ученых Обнинска Калужской области, сообщает 4 февраля корреспондент ИА REGNUM, по материалам пресс-конференции организаторов кинофорума.

С журналистами встретились президент кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко), председатель комиссии по культуре Калужской епархии протоиерей отец Сергий Третьяков и заместитель министра культуры и туризма области Анастасия Оксюта.

По словам спикеров, основной темой нынешнего кинофестиваля «Встреча» стала «Красота сотворенного Богом мира средствами киноискусства». В программе кинофестиваля предусмотрены выставки детских работ на экологическую тему, творческие встречи с режиссерами, продюсерами, писателями, артистами, молодыми кинематографистами и студентами ВГИКа.

Просмотры конкурсных и внеконкурсных работ кинофестиваля будет проходить в 18 городах и селах Калужской области, что позволит значительно увеличить зрительскую аудиторию.

Основной миссией фестиваля является ­ показ православного образа жизни в современных условиях. В оргкомитет фестиваля в калужском Обнинске поступило более 200 фильмов из 16 стран. Среди них: Австралия, Афганистан, Белоруссия, Германия, Ирак, Иран, Индия, Испания, Китай, Польша, Россия, Сирия, Украина, Чехия и другие.

По словам президента кинофестиваля «Встреча» монахини Софии (Ищенко), за 12 лет православное кино значительно изменилось. Если в первые годы проведения фестиваля кино было исключительно любительским, то сегодня участники представляют фильмы высокого уровня. Этому во многом способствовало проведение ежегодной конференции «Кино глазами православного человека» и выработка критериев. Ведь участие в их формировании наряду с богословами принимали профессиональные кинематографисты.

Говоря о канонах православного кино и основном принципе отбора фильмов, президент международного фестиваля «Встреча» обозначила свою позицию: «Искусство должно вести человека из мрака, из темноты — к свету. Именно это задача любого искусства. Надо идти в гору и вести за собой других», — подчеркнула монахиня София (Ищенко)

По словам председателя комиссии по культуре Калужской епархии протоиерея отца Сергия Третьякова, «более 20 тысяч жителей Калужской области будут приобщены к замечательным фильмам. Я надеюсь, что посредством просмотра этого кино среди нас будет больше добрых и нравственно чистых людей».

Напомним, в рамках подготовки православного кинофестиваля «Встреча» 13 февраля в Доме правительства Калужской области планируется поведение круглого стола по теме «Этика и эстетика экологического пространства на экране». На 17 февраля намечены конференция «Кино глазами православного человека» на тему «Кино сегодня и завтра» и дискуссионная площадка «Христианская догматика в современном кинопроизведении».

Заседание круглого стола по итогам кинофестиваля и церемония торжественно закрытия кинофорума «Встреча» состоялся 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, православный кинофестиваль «Встреча» ежегодно проходит в Калужской области в дни, по календарю близкие к христианскому празднику Сретения Господня (представления Господа, дня принесения младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм), который отмечается 15 февраля. Поэтому кинофестиваль получил имя «Встреча» и называется Сретенским.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинофестивали
Главное сегодня
NB!
04.02.17
Почему министерство обороны отказалось от участка в Севастополе?
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Политика
NB!
04.02.17
Анатолий КошкинСобирается ли Трамп «бодаться» с Китаем?
ВашингтонСША Китайско-американские отношения Политика
NB!
04.02.17
Игорь БекшаевПочему сегодня чудеса христианству больше не нужны
МоскваРоссия Вера и современный мир Политика
NB!
04.02.17
«Будапешт ближе к Москве и Вашингтону, чем к Брюсселю»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.02.17
Депутат Рады: Порошенко 3 года назад обещал закончить войну за две недели
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Министр обороны США: Иран – спонсор терроризма
ТокиоЯпония Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Конфликт в Северной Дакоте: Лагерь индейцев приказано снести
БисмаркСША Коренные народы Америки Экономика
NB!
04.02.17
Актёру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Politico: Трамп все-таки встречался с Тимошенко
ВашингтонСША Украина и США Политика
NB!
04.02.17
Reuters: Трамп не готов отменить ядерную сделку с Ираном
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Юрий БаранчикМосква слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
МинскБелоруссия Будущее Белоруссии после Лукашенко Политика
NB!
04.02.17
«Врачи без границ»: Евросоюз готов «принести в жертву» тысячи беженцев
ВаллеттаМальта Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Общество
NB!
04.02.17
Лукашенко огласил решение суда по делу Лапшина
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры заставят голландцев считать результаты выборов вручную»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.02.17
Госдеп США: в соответствии с указом Трампа аннулированы 60 тысяч виз
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
03.02.17
Олег АйрапетовПадение Севастополя. Неизбежность, которая стала очевидной
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
03.02.17
The Telegraph: «Путин уверен, что Порошенко развязал войну из-за денег»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
The Guardian: «Русские хакеры могут разрушить западную демократию»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.02.17
Елена ХаненковаСтив Бэннон – главный стратег и алармист Белого дома
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Борис МарцинкевичWestinghouse: Контуры российско-американской «большой сделки»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.02.17
Вице-премьера Тасмагамбетова отправили послом Казахстана в Россию
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное