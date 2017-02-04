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На 73-м году жизни скончался артист Георгий Тараторкин

Культура
Актер долго болел

Москва, 4 февраля 2017, 11:56 — REGNUM  Народный артист Российской Федерации Георгий Тараторкин скончался сегодня, 4 февраля, в возрасте 72-х лет. Об этом сообщается на сайте театра Моссовета, где служил Тараторкин.

Сообщается, что народный артист России Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни.

Напомним, Георгий Тараторкин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, секретарь Союза театральных деятелей России и президент ассоциации «Золотая маска».

Георгий Тараторкин родился в Ленинграде. В 1966 году окончил студию при Ленинградском ТЮЗе им. А. А. Брянцева, учился у Зиновия Корогодского и до 1974 года играл в ТЮЗе ведущие роли в большинстве спектаклей, поставленных Корогодским. С 1968 года актёр начал сниматься в кино.

Татарторкин снялся более чем в 30 кинофильмах. Широко известна его роль Родиона Раскольникова в драме «Преступление и наказание». Также он играл в таких фильмах, как «Богач, бедняк», «Чисто английское убийство», «Умирать не страшно».

С 1996 года Тараторкин преподавал во ВГИКе актёрское мастерство, вёл курс.

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