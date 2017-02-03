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Гжельский фарфор выходит на американский рынок

Культура
Американские магазины планируют закупать расписные самовары и светильники
Гжельский фарфор
Иллюстрация: Farfor-gzhel.ru
Гжельский фарфор

Москва, 3 февраля 2017, 19:45 — REGNUM  Гжельский фарфор выходит на американский рынок — в этом году ЗАО «Объединение Гжель» уже совершило отгрузку продукции в США. Об этом 3 февраля заявила руководитель отдела продаж компании «Объединение Гжель» Наталья Сазонова в эфире «Радио 1».

«Не так давно у нас была отгрузка в США. Покупателем было частное лицо, брали продукцию для своего сувенирного магазина», — заявила Сазонова.

Вместе с тем «Объединение Гжель» ведет переговоры с еще одним американским предпринимателем, который намерен приобрести у компании светильники, сувениры и самовары, уточнила она.

Самым же крупным покупателем продукции компании, по ее словам, выступают корейцы, которые приобретают в первую очередь посудную группу — комплектацию для кафе и ресторанов.

Отметим, что гжельский фарфор продаётся в 9 федеральных округах России и в 10 странах мира. Стоимость продукции «Объединения Гжель» колеблется от 100 до 150 тыс. рублей. В 2016 году «Объединение Гжель» на продаже расписных предметов интерьера и посуды в заработало 94,5 млн рублей, что превысило показатель 2015 года на 14 млн. Общий объем производства вырос на 23 тыс. единиц, достигнув в 2016 году 295 тыс.

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