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«Золотая маска»: фестивальный показ «Травиаты» в Перми посетит Набиуллина

Культура
4, 5 и 7 февраля на сцене Пермской оперы — начало «масочного марафона»: самая громкая премьера прошлого сезона — опера «Травиата» Джузеппе Верди в версии Роберта Уилсона — будет представлена публике и жюри Национальной театральной премии «Золотая Маска»

Пермь, 3 февраля 2017, 17:52 — REGNUM  Фестиваль «Золотая Маска», который традиционно проходит в Москве, впервые за свою историю начнет работу в Перми. Члены жюри Национальной театральной премии приедут в краевую столицу, чтобы оценить «Травиату» Пермского театра оперы и балета. Спектакль оказался слишком сложным в постановке, чтобы везти его в Москву. Фестивальный показ «Травиаты» в Перми посетит председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

Пермский театр оперы и балета с оперой «Травиата» Джузеппе Верди в версии Роберта Уилсона заявлен в семи номинациях премии: «Лучшая опера», «Лучшая работа дирижера в опере» (Теодор Курентзис), «Лучшая женская роль» (Надежда Павлова), «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Yashi), «Лучшая работа режиссера в опере», «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» и «Лучшая работа художника в музыкальном театре».

«Травиата» — копродукция Пермского театра оперы и балета, Unlimited Performing Arts (Дания), Landestheater Linz (Австрия) и Théâtres de la Ville de Luxembourg (Люксембург), представленная в Перми на Дягилевском фестивале — 2016, практически единогласно признана критиками «главным оперным спектаклем сезона». Источником сюжета оперы послужил роман Александра Дюма-сына, переделанный им впоследствии в пьесу. Ситуация, когда в качестве главной героини на сцене появлялась куртизанка, жертвующая своей любовью к молодому аристократу ради его благополучия и карьеры, была воспринята министром полиции как подрыв общественной морали.

«Сегодня театр оперы и балета стал культурным центром притяжения. Приезжает большая, серьезная делегация критиков и гостей из Москвы. Опера «Травиата» завялена в семи номинациях из девяти, — сказала министр культуры Пермского края Галина Кокоулина.

Добавим, Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты Премии определяются на ежегодном Фестивале спектаклей-номинантов.

Отметим, что «Золотая маска» связана с Пермью прочными творческими узами. Пермские театры принимают участие в Фестивале с 1996 года. Среди лауреатов Национальной театральной Премии — постановки Пермского академического Театра-Театра, театра «У моста», «Балета Евгения Панфилова», Театра Кукол и театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, который с 1996 года был номинирован на «Золотую маску» 111 раз и принес Пермскому краю 18 наград.

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