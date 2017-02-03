Рособрнадзор лишил лицензии 3 российских вуза

При аннулировании лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся в другие вузы

Москва, , 15:24 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по результатам проверок лишила государственной аккредитации три российских вуза, приостановлена лицензия одного вуза, сообщали в Рособрнадзоре.

Лишены государственной аккредитации: Московская государственная академия водного транспорта, филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» в г. Златоусте, Калининградский институт экономики — филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Сибирской академия права, экономики и управления.

Напомним, лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность. При этом учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения.

Читайте также: Рособрнадзор лишил аккредитации 2 российских вуза

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя Рособрнадзора Александр Бисеров ранее заявлял, что «проверки вузов, в отношении которых есть основания полагать, что они неспособны обеспечить должное качество образования, будут продолжены — подобные псевдовузы окончательно уйдут с образовательного поля нашей страны».