В Псковской области в 24-й раз пройдёт Пушкинский театральный фестиваль

Фестиваль состоится с 3 по 12 февраля в Пскове и Пушкинских Горах

Псков, , 12:37 — REGNUM В Псковской области сегодня, 3 февраля, открывается Пушкинский театральный фестиваль. Как сообщили ИА REGNUM в Театрально-концертной дирекции Псковской области, в этом году фестиваль проводится уже в 24-й раз. Он продлится до 12 февраля.

Фестиваль откроет «Коляда-театр» своим премьерным спектаклем «Пиковая дама» по одноименному произведению Александра Пушкина. Впервые в Пскове покажут спектакль «Снегурочка» Новосибирского театра «Старый дом» — это опера, написанная по мотивам Островского Александром Маноцковым, особенностью которой является то, что в ней не используются музыкальные инструменты.

Всего в фестивале примут участие 13 театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, включая Псковский академический театр драмы имени Пушкина.

Помимо показов спектаклей, в программе фестиваля запланированы дискуссионные круглые столы. Один из них будет посвящён теме взаимоотношения русского театра с православной церковью.

Впервые на фестивале состоится режиссёрская лаборатория: три российских режиссёра вместе с актерами псковской театральной труппы под руководством театрального деятеля Олега Лоевского будут создавать эскизы спектаклей. По окончании лаборатории работы будут представлены зрителям на малой сцене Псковского академического театра драмы.

В рамках Пушкинского фестиваля пройдут лекции и выставки, а также состоится благотворительный концерт Хора Исаакиевского собора (Санкт-Петербург), все собранные средства от которого будут направлены на строительство храма Святителя Луки в Псковской областной больнице.