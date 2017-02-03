Стена — жертва культурного прогресса. ФОТОРЕПОРТАЖ

Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Стены арт-центра «Борей» называют «жертвами современного искусства», ведь на протяжении двадцати пяти лет каждые две недели художники использовали их для монтажа, делая все больше дырок гвоздями и шурупами. Изначально стены были лишь поверхностью для фиксации произведений, дыры в них замазывались, заклеивались и закрашивались, но в какой-то момент они начали приобретать свое «лицо» и даже конкурировать с произведениями за внимание посетителя.

В преддверии полного обновления, арт-центр решил увековечить свое существование в борьбе с прогрессом и сменой поколений. У организаторов родился план проведения акции, включающей в себя рисование по штукатурке, выставку и продажу части стены на аукционе.

На растерзание художников, чьи работы выставлялись когда-то в «Бореи», отданы три зала галереи. Как сообщила директор центра Татьяна Пономаренко, никто из организаторов не будет контролировать творческий процесс или тем более руководить им.

Арт-центр «Борей» создан в 1991 году как принципиально новая структура в области искусства и культуры. Борей — это гражданская инициатива, воплощенная в жизнь группой единомышленников, ставящих своей целью построить дом культуры, двери которого открыты для художественных инициатив.

Напомним также, что недавно арт-центр «Борей» запустил на краундфандинговой платформе «Планета» проект по сбору средств для ремонта выставочных пространств.

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