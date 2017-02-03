Пятница, 03 Февраля 2017 года
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Стена — жертва культурного прогресса. ФОТОРЕПОРТАЖ

Культура
Арт-центр «Борей» устраивает акцию «Прощальные СТЕНАния», чтобы увековечить выставочные стены с 25-летней историей
15 / 22 Рабочий процесс
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Рабочий процесс

Санкт-Петербург, 3 февраля 2017, 15:54 — REGNUM  Стены арт-центра «Борей» называют «жертвами современного искусства», ведь на протяжении двадцати пяти лет каждые две недели художники использовали их для монтажа, делая все больше дырок гвоздями и шурупами. Изначально стены были лишь поверхностью для фиксации произведений, дыры в них замазывались, заклеивались и закрашивались, но в какой-то момент они начали приобретать свое «лицо» и даже конкурировать с произведениями за внимание посетителя.

2 / 22 В арт-центре Борей вочень часто выставлялись художники, которым не нашлось места в других галереях
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
В арт-центре Борей вочень часто выставлялись художники, которым не нашлось места в других галереях
5 / 22 Выставочная стена спустя 25 лет стала полотном для художников
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Выставочная стена спустя 25 лет стала полотном для художников
6 / 22 Границами произведения является скоч
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Границами произведения является скоч
8 / 22 Для художников в Бореи открыты любые темы
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Для художников в Бореи открыты любые темы

В преддверии полного обновления, арт-центр решил увековечить свое существование в борьбе с прогрессом и сменой поколений. У организаторов родился план проведения акции, включающей в себя рисование по штукатурке, выставку и продажу части стены на аукционе.

10 / 22 На растерзание художникам отданы все стены галереи Борей. Творческий процесс организаторы не контролируют
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
На растерзание художникам отданы все стены галереи Борей. Творческий процесс организаторы не контролируют
12 / 22 Один из первых художников, пришедших на акцию Прощальные СТЕНАния — Феликс Волосенков
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Один из первых художников, пришедших на акцию Прощальные СТЕНАния — Феликс Волосенков
13 / 22 Позирование на акции в арт-центре Борей
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Позирование на акции в арт-центре Борей

На растерзание художников, чьи работы выставлялись когда-то в «Бореи», отданы три зала галереи. Как сообщила директор центра Татьяна Пономаренко, никто из организаторов не будет контролировать творческий процесс или тем более руководить им.

14 / 22 Прощальные СТЕНАния в галереи Борей
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Прощальные СТЕНАния в галереи Борей
17 / 22 Стены арт-центра Борей стали полотном для художников
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Стены арт-центра Борей стали полотном для художников
18 / 22 Художник и его работы
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Художник и его работы

Арт-центр «Борей» создан в 1991 году как принципиально новая структура в области искусства и культуры. Борей — это гражданская инициатива, воплощенная в жизнь группой единомышленников, ставящих своей целью построить дом культуры, двери которого открыты для художественных инициатив.

19 / 22 Художники расписывают стены галереи Борей
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Художники расписывают стены галереи Борей
22 / 22 Портрет директора арт-центра Борей появился в первый день акции Прощальные СТЕНАния
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Портрет директора арт-центра Борей появился в первый день акции Прощальные СТЕНАния

Напомним также, что недавно арт-центр «Борей» запустил на краундфандинговой платформе «Планета» проект по сбору средств для ремонта выставочных пространств.

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Читайте ранее в этом сюжете: Ради искусства: Арт-центр «Борей» собирает деньги на ремонт

regnum author Юлия Карнаева
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