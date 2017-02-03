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Новгородский музей пополнился уникальной коллекцией игрушки

Культура
Это крупнейшее приобретение музея за последнее десятилетие — всего почти 16 тысяч экспонатов
1 / 2 Экспонат новой коллекции игрушек Новгородского музея-заповедника
Иллюстрация: Novgorodmuseum.ru
Экспонат новой коллекции игрушек Новгородского музея-заповедника

Великий Новгород, 3 февраля 2017, 12:08 — REGNUM  Новгородский государственный объединённый музей-заповедник пополнился новым фондом — это уникальная коллекция игрушки, большей частью охватывающей XVI — XXI вв. и представляющей все континенты. «Это крупнейшее приобретение музея за последнее десятилетие», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, отметив, что в коллекции — почти 16 тысяч экспонатов.

Коллекция игрушки Новгородского музея-заповедника станет уникальной для России и одной из самых представительных в мире. В ней есть и игры из Китая V века, и старинный театр теней Ваянг Пурво из Индонезии (единственная подобная коллекция в мире), коллекция игрушек из Африки (от традиционных, из пальмовых листьев, до современных, из жестяных банок и проволоки), а также 17 народных промыслов России, многие из которых к настоящему времени уже утрачены.

В собрании есть коллекции народной игрушки, авторской художественной игрушки, индустриальной игрушки практически из всех стран мира и отдельная коллекция игрушки СССР.

Коллекции были собраны в частном Музее игрушки в Санкт-Петербурге. В настоящее время происходит их передача. «Часть экспонатов является даром Новгородскому музею-заповеднику, остальные приобретены из внебюджетных средств музея и за счёт меценатов», — сообщили в пресс-службе музея.

Новую выставку в музее планируют открыть к летнему сезону.

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