В Новосибирске на 103-м году жизни скончалась актриса Зоя Булгакова

Новосибирск, , 11:25 — REGNUM В Новосибирске на 103-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».

"3 февраля 2017 года на 103-м году жизни скончалась легендарная актриса травести, заслуженная артистка РСФСР Зоя Фёдоровна Булгакова», — сообщили в пресс-службе.

Прощание с актрисой состоится 6 февраля 2017 года в Новосибирске в Доме Актёра (улица Серебренниковская, дом 35) с 11.00 до 13.00 (время местное).

Зоя Булгакова родилась 24 декабря 1914 года в городе Новониколаевске (старое название Новосибирска). В 1932 году актриса окончила студию при Новосибирском ТЮЗе.

У Булгаковой был дар играть детей — мальчиков и девочек в возрасте 7−9 лет. «Она — одна из первых создательниц образов детей на советской сцене», — сообщили в театре. В ТЮЗе актриса играла в таких спектаклях как «Конёк-Горбунок», «Синяя птица, «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Снежная королева».

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