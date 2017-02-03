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Джордж Клуни получит почетную премию «Сезар»

Культура
Национальная французская кинопремия имеет около 30 номинаций

Париж, 3 февраля 2017, 08:00 — REGNUM  Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни, ставший широко известным после съемок в сериале «Скорая помощь» и боевике «От заката до рассвета», будет награжден почетной французской премией «Сезар». Об этом сообщает агентство France Presse.

Национальная кинопремия «Сезар», которую называют также французским «Оскаром», имеет около 30 номинаций, однако предусмотрена и почетная награда, которую вручают выдающиеся заслуги в мировом кинематографе.

Церемония вручения премии состоится 24 февраля в концертном зале «Плейель» в Париже. С 1976 года награду по результатам голосования вручает французская Академия искусств и технологий кинематографа. В 2016 году премию «Сезар» за лучший фильм и лучшую женскую роль получила картина Филиппа Фокона «Фатима».

Джордж Клуни, первой серьезной ролью которого стал доктор Росс в «Скорой помощи», известен также участием в картинах «Бэтмен и Робин», «Миротворец», «Идеальный шторм», «Одиннадцать друзей Оушена», «Солярис» и других.

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