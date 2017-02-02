На российском телеканале «настал» «День сурка»

В США и Канаде День сурка — традиционный народный праздник, отмечаемый ежегодно 2 февраля

Москва, , 11:01 — REGNUM Кабельный телеканал TV1000 в День сурка, который отмечают 2 февраля, покажет 12 раз подряд американский фильм «День сурка». Об этом сообщается в телепрограмме.

Первый раз фильм с Биллом Мюрреем в главной роли показали в 05:10 мск, а последний сеанс начнется в 03:10 ночи (3 февраля).

Напомним, что по сюжету главный герой картины проходит через «временную петлю» и вынужден заново переживать 2 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США и Канаде День сурка — традиционный народный праздник, отмечаемый ежегодно 2 февраля.

По традиции, в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, если он не видит своей тени и спокойно вылезает из норы, то весна будет ранней. Если животное спрячется обратно — зима продлится еще ровно шесть недель.