Певица Вера Линн выпускает новый альбом к своему 100-летию

Лондон, , 10:25 — REGNUM Британская певица Вера Линн, популярная в годы Второй мировой войны, намерена отметить 100-летний юбилей выпуском пластинки. В альбом Vera Lynn 100 войдут наиболее известные композиции в ее исполнении, прошедшие цифровую обработку, сообщает агентство Reuters.

В частности, в составе альбома будут песни «Мы встретимся снова» (We'll Meet Again) и «Белые скалы Дувра» (White Cliffs of Dover), ставшие символами британской культуры прошлого столетия. Старт продаж альбома намечен на 17 марта, через три дня певица, родившаяся в 1917 году, отметит свое столетие.

«Поистине удивительно, что людям продолжают нравиться эти песни, появившиеся так много лет назад, и они вновь переживают эмоции того времени», — заявила Вера Линн и добавила, что слышать свои песни в современной обработке ей очень нравится.

В 2009 году 92-летняя Линн была признана самой пожилой из ныне живущих британских исполнителей, чей альбом занял первое место в хит-парадах. Сборник ее песен We’ll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn, приуроченный к 70-летней годовщине начала Второй мировой войны, обошел по популярности собрание записей Beatles и альбомы современных исполнителей.