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Сценарист «Шерлока» ответил на критику финальных эпизодов

Культура
Зрители обвинили авторов проекта в намерении превратить сыщика в Джеймса Бонда

Лондон, 2 февраля 2017, 09:45 — REGNUM  Негативная реакция, сопровождавшая выход четвертого сезона британского сериала «Шерлок», является неизбежной. Об этом заявил один из создателей проекта, продюсер и сценарист Марк Гейтисс, пишет The Guardian.

По его словам, критика часто сопутствует популярным и успешным шоу, это своего рода «шаблон». Гейтисс, сыгравший в сериале Майкрофта Холмса, добавил, что авторы даже подумывали отразить наличие критики в названии одного из эпизодов.

«Мы даже раздумывали над тем, чтобы назвать одну из серий Backlash («Негативная реакция»), потому что время для этого пришло», — отметил Гейтисс и напомнил, что третий сезон комедии «Лига джентльменов» с его участием тоже сильно критиковали, однако теперь этот сериал признан классикой.

В январе на страницах The Guardian появился обзор финального сезона сериала «Шерлок». Зрители тогда обвинили авторов проекта в намерении превратить знаменитого сыщика в Джеймса Бонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе последний эпизод четвёртого сезона «Шерлока» с русским дублированным переводом нелегально появился в Сети за два дня до официальной премьеры. Впоследствии «Первый канал» принёс официальные извинения создателям и поклонникам сериала, которые пострадали в результате непреднамеренной утечки серии.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС считает закрытой тему онлайн-утечки последнего эпизода «Шерлока»

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