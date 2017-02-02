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Изо дня в день один и тот же будничный кошмар. «День сурка» — в Петербурге

Культура
В сером и угрюмом Петербурге покажут фильм о человеке, потерявшемся в таких же бесцветных буднях
Фил Коннорс
Цитата из к/ф «День сурка». Реж. Гарольд Рэмис. 1993. США
Фил Коннорс

Санкт-Петербург, 2 февраля 2017, 08:36 — REGNUM  «День сурка» возвращается на большие экраны. Сегодня, 2 февраля, в Санкт-Петербурге можно будет посмотреть отреставрированную версию фильма. Организует показ кинокомпания «Иноекино».

«День сурка» — одна из самых тонких, ироничных и неизменно любимых во всем мире романтических комедий. Билл Мюррей, в 1993 году уже хорошо известный кинозрителям по таким фильмам, как «Тутси» и «Охотники за привидениями», окончательно и бесповоротно вписал свое имя в историю кино благодаря этому фильму.

В Петербурге ретроспективный показ состоится в кинотеатре «Аврора» по адресу Невский пр., 60 в 19:30. Фильм покажут на оригинальном языке с субтитрами.

В этот день аналогичные показы также пройдут в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

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