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Настал «День сурка»! На больших экранах России

Культура
Фильм о жизни человека, затерявшегося среди серых похожих друг на друга днях
День сурка
Цитата из к/ф «День сурка». Реж. Гарольд Рэмис. 1993. США
День сурка

Москва, 2 февраля 2017, 07:00 — REGNUM  Сегодня, 2 февраля, в Москве состоится ретроспективный показ одного из самых знаменитых американских фильмов «День сурка» режиссера Гарольда Рэмиса. Отреставрированную версию ленты покажет кинокомпания «Иноекино», передает корреспондент ИА REGNUM.

Показ состоится в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» по адресу Комсомольский пр., 21/10 в 19:30. «День сурка» можно будет увидеть в оригинале с субтитрами. В этот день показы также состоятся в Санкт-Петербурге, Новосибирские и Екатеринбурге.

В фильме рассказывается история Фила Коннорса, самодовольного, скучающего от жизни ведущего прогноза погоды на ТВ. Каждый год он отправляется из Питтсбурга в городок Панксатони, чтобы присутствовать на празднике под названием «День сурка». В этот день здесь пробуждают из зимней спячки сурка (которого тоже зовут Фил), и по его поведению предсказывают погоду.

И вот грядет 2 февраля — и Фил Коннорс, который ненавидит все вокруг снова едет в Панксатони. Однако когда Фил провел репортаж и провел ночь в гостинице, он снова просыпается 2 февраля. Ему снова предстоит трансляция торжественного пробуждения сурка. И на следующий день всё снова повторится. Выхода из временной петли не предвидится — Фил прочно застрял.

Читайте ранее в этом сюжете: Знакомый всем будничный кошмар: «День сурка» — на больших экранах России

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