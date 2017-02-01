В Рязанском университете начинаются «Циолковские вечера»

У жителей и гостей Рязани теперь есть возможность самостоятельно постичь истинную глубину наследия К. Э. Циолковского

Рязань, , 20:45 — REGNUM Уже полтора месяца длится противостояние в Рязани, вызванное с попыткой городских властей снести здание по ул. Вознесенской, д. 40, за которым закрепилось имя «Дом Циолковского». Сторонники сноса и защитники реликвии сошлись в документально-эмоциональном противостоянии, стараясь доказать обоснованность своей позиции.

«Интеллектуальные бои» ведутся на достаточно широком понятийном фронте. Одна из точек схватки — образ самого Константина Эдуардовича. Кем был уроженец земли рязанской для Родины? Никчёмным мечтателем и апологетом евгеники, как утверждают некоторые, или гением, заложившим основы многого свершённого и свершаемого его последователями? Заслуги Циолковского в области космонавтики и воздухоплавания всемирно признаны, но его философское наследие продолжает вызывать споры и разногласия.

Теперь у жителей и гостей Рязани есть возможность самостоятельно достичь понимания. Следом за выставкой «Колыбель человечества: философия космизма», недавно открывшейся в историко-архитектурном музее-заповеднике «Рязанский Кремль», в ознаменование наступающей 160 годовщины со дня рождения К. Э. Циолковского в Рязанском Государственном Университете имени Есенина начинаются «Циолковские вечера». На них видные историки и знатоки науки познакомят рязанцев и гостей города с творческим наследием Циолковского и его сподвижников, учеников и коллег. Также организаторы мероприятия хотели бы предоставить возможность познакомиться с творчеством художников и поэтов, вдохновлённым мыслями «основоположника космонавтики».

На первом вечере — 2 февраля 2017 г. доктор филологических наук Анастасия Георгиевна Гачева расскажет о философии русского космизма, основателями которой были рязанцы Н.Ф. Фёдоров и К.Э. Циолковский. Приглашаются все неравнодушные и любознательные, те, кому интересно прикоснуться к гению неординарных русских философов, те, кто сегодня всерьёз задумывается о будущем нашей страны, о будущем всего человеческого мира.

Философия русского космизма, несмотря на бесспорные выдающиеся заслуги Циолковского перед советской наукой и техникой, долго не пользовалась популярностью при его жизни. По сути, для многих она остаётся малоизвестна, ведь эту сторону мысли гения старались деликатно обходить. Только теперь, при расцвете сонма высоких технологий, создание которых предсказывали русские космисты, при очевидной необходимости формирования образа завтрашнего дня планеты Земля, это учение вновь обретает актуальность. Предлагаем судить самим, какое будущее лучше соответствует чаяниям человечества: космизм, с его общечеловеческим всеединством, или трансгуманизм, с нечеловеческим атомизирующим разъединением.

Анастасия Георгиевна Гачева — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник института мировой литературы и искусства имени А.М. Горького РАН. В сфере её научных интересов творчество писателей 20−30-х годов ХХ века, наследие Ф.М. Достоевского, но более всего А.Г. Гачева известна как один из крупнейших специалистов именно по русскому космизму. В 2014 году Анастасии Георгиевне, как сотруднику музея-библиотеки Н.Ф. Фёдорова, присвоено звание «Библиотекарь года».

Отметим, что А.Г. Гачева является автором интернет-петиции к главе администрации Рязани против разрушения сохранившегося пока дома на улице Вознесенской 40, в котором (по мнению авторитетных историков) провёл свои детские годы, определившие черты его личности, Константин Эдуардович Циолковский — «дома Циолковского». Под петицией уже подписались более 1600 человек. Её центральные слова и смысл таковы: «Память о родоначальниках и деятелях космической эры в Рязани должна быть сохранена!»

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